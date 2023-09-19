SASKİ Akyazı’ya iki teşekkür birden

SASKİ’nin Akyazı Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen arızayı çok kısa sürede gidermesi hem Küçük Sanayi Sitesi Koruma, Kollama ve Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı’dan hem de Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş’tan teşekkür geldi.

Oda başkanı Durmuş ve Dernek Başkanı Çetin’in ayrı ayrı yaptıkları açıklamada Sanayi Sitesinde zaman zaman SASKİ’yi ilgilendiren arızaların meydana geldiği belirtildi ve SASKİ Akyazı Müdürü Ömer Faruk Duman’ın şahsında tüm SASKİ çalışanlarına zaman mefhumuna bakılmaksızın özverili çalışmaları için teşekkür edildi.