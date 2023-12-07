SASKİ Akyazı’da harıl harıl çalışıyor

​​​​​​​SASKİ tarafından Akyazı’da başlatılan içme suyu hattı değişim ve yenileme çalışması bütün hızıyla sürüyor.

SASKİ tarafından Akyazı’da başlatılan içme suyu hattı değişim ve yenileme çalışması bütün hızıyla sürüyor.

Akyazı Ada Caddesi üzerinde başlatılan ve halen de devam eden çalışmalar da 5 bin 500 metre içme suyu hattı, 3 bin metrede yağmur suyu hattı değiştirildi ve yenilendi.

Başlatılan ve sürmekte olan bu çalışma tamamlandığında ada caddesi ve civarındaki tüm yerleşim alanlarında içme suyu sıkıntısı ve su kaybı yaşanmayacak.

SASKİ yetkilileri başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından 6 bin metrelik daha yeni hat döşeme ve yenileme çalışmasına başlayacaklarını böylece Akyazı’daki çalışmalarının sonunda 11 bin metrelik yeni hattı ilçemize kazandırmış olacağız açıklaması geldi.