SASKF BAŞKANI ZIMBA VE EKİBİ MİSAFİRİMİZDİ

​​​​​​​SASKF Başkanı Yaşar Zımba, üst düzey yöneticiler Uğur Kobaş ve Necmettin Koçak’la birlikte Bizim Akyazı İnternet Haber Sitemize bir nezaket ziyaretinde bulundular.

SASKF Başkanı Yaşar Zımba, üst düzey yöneticiler Uğur Kobaş ve Necmettin Koçak’la birlikte Bizim Akyazı İnternet Haber Sitemize bir nezaket ziyaretinde bulundular.

SASKF Başkanı Yaşar Zımba ziyarette çalışmalarından ve projelerinden bahsetti ve arkadaşlarımla birlikte Sakarya’da Amatör Sporu ülke genelinde en üst düzeye çıkarmak amacımızdır dedi.

Bizim Akyazı Haber Sitesinin Sakarya Amatör Sporuna büyük değer verdiğini, yaptığı haberlerle önemli katkılar sağladığına dikkat çeken SASKF Başkanı Yaşar Zımba sizin nezdinizde bütün haber sitelerine ve yerel basına teşekkür ediyorum dedi.

Sitemiz yetkilileri gazeteci Kenan Certel ve Salim Özyılmaz da yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve başarı dileklerini ifade ettiler.