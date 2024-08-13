SARI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı İlçesi Konuralp Mahallesi halkından Cevat Sarı'nın Abisi, Adapazarı Sakarya Caddesi esnaflarından Cevdet Sarı'nın Babası, emekli Öğretmen

Akyazı İlçesi Konuralp Mahallesi halkından Cevat Sarı'nın Abisi, Adapazarı Sakarya Caddesi esnaflarından Cevdet Sarı'nın Babası, emekli Öğretmen Dursun Erol'un Kayınpederi, Barış Erol'un Dedesi, Nazmi Sarı’nın amcası Ahmet Sarı vefat etti.

Bir süredir hasta olup tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Sarı’nın cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan İkindi Namazı ve cenaze namazını müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Ahmet Sarı’ya Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.BİZİM AKYAZI

Oğlu : Cevdet Sarı 0532 297 53 26

Damadı: Dursun Erol : 05333128656