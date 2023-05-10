SARE KAYA’DAN 1 AY İÇİNDE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

​​​​​​​6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bolu 17 Mayıs spor salonunda gerçekleşen Ortaokullar arası karate grup müsabakalarında 45 kg. da yarışan ve karşısına çıkan tüm rakiplerini

6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bolu 17 Mayıs spor salonunda gerçekleşen Ortaokullar arası karate grup müsabakalarında 45 kg. da yarışan ve karşısına çıkan tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan ve Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Akyazı TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokul öğrencisi Sare Kaya bir ay içinde ikinci altın madalya kazanması Akyazı’da ve Okulunda büyük sevinç ve mutluluk yarattı.

Sare Kaya bilindiği gibi 25-30 Nisan tarihlerinde Denizli’de yapılan minik yıldızlar Türkiye Karate şampiyonasında Bolu’da olduğu gibi Denizli’de de tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı.

Sare Kaya öncelikli hedef olarak Ülkemizi temsilen 26-28 Mayıs 2023 tarihlerinde Karadağ’da yapılacak olan Balkan şampiyonasında da şampiyon olmak, bayrağımızı göndere çektirmek, istiklal marşımızı tüm dünyaya dinletmek ve alacağı altın madalyası ile Türkiye’ye dönmek olarak belirledi.