Sanayi Sitesi Dernek başkanı Sarı “ Yerimize sığmıyoruz. Genişlememiz lazım”

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı, mevcut sanayi sitesinin yeterli olmadığına dikkat çekerek, site olarak

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı, mevcut sanayi sitesinin yeterli olmadığına dikkat çekerek, site olarak kronikleşmiş birçok sorunumuz var. Bu sorunların çözümü gerekmektedir. Çözümü de yeni yeni sanayi sitelerinin oluşturulmasından geçiyor dedi.

Çetin Sarı yayınladığı basın bildirisinde şu görüşlere yer verdi “Şu anda faaliyette olan sitede 45 değişik meslek erbabının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen başkan Sarı, çeşitli ve karma mesleklerin istemeden de olsa zaman zaman önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu yukarıda da ifade ettiğim gibi radikal kararlar almak ve yeni yeni siteler oluşturmaktan geçer” dedi.

Akyazı’ya acil olarak ağaç işleri, geri dönüşümcüler, zirai alet ihtisas sanayi sitesi ve Galericiler sitesi kazandırılmalı ve böylece mevcut sanayi sitemizin o kaldırılamayacak kadar ağır olan yükü mutlak surette hafifletilmelidir diyen Sanayi Sitesi Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı, bu hizmetin hayata geçirilmesiyle birlikte yeterli işyeri olmadığı için çalışma imkanı bulamayan ancak bizim sitemizde olması gerekenlerinde önü açılacak ve onlarda dükkan sahibi olarak çalışmaya başlayacaklar ve Akyazı ekonomisine katkı sunacaklardır. Ben buna gönülden inanıyorum dedi.

Sıkıntıların giderilmesi adına bahse konu yeni sanayi sitelerinin açılması, ilgili hedef kitle olan sanayi esnafımızın hizmetine uygun ekonomik şartlarda sunulması elzemdir. Ayrıca sitemiz yakınlarında sanayi işyerleri açmayı düşünen müteşebbislerin ilgili meslek örgütleri ve sanayi sitemiz yönetimiyle istişare etmelerinde kendileri açısından büyük yarar vardır. Çünkü ellerindeki projeleri hayata geçirmeleri daha sağlıklı olacaktır diyen Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı, yapılacak olan bu çalışmaların bölgemize gerek çevre sağlığı açısından gerekse istihdam açısından önemli katkı sunacağı aşikardır. Yeni işyeri açmak için teşebbüs halinde olan müteşebbislerin talep etmeleri halinde Site yönetimi olarak hiçbir maddi ve manevi talebimiz olmadan katkı sunmaya hazır olduğumuzu da siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile kamuoyuna duyurmak istiyoruz ifadelerine yer verdi.