Sanayi Sitesi Dernek başkanı Çetin Gençleri kan vermeye davet etti

​​​​​​​Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı, kan vermenin öneminden bahsederek sağlıklı olan herkesi

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı, kan vermenin öneminden bahsederek sağlıklı olan herkesi ve özellikle de gençleri kan bağışı yapmaya davet etti.

Kan vermenin insani bir görev olduğunun altını çizen Sanayi Sitesi Dernek başkanı Çetin, Akyazı’nın ve Akyazılıların kan bağışı konusunda çok hassas olduklarını söyleyerek, kan bağışlamakta güzel ilçemiz rekor üzerine rekor kırmaktadır. Ben buradan özellikle gençlerimize “ bir ünite kan bağışladığınızda üç insan canını kurtarıyorsunuz. Bundan daha büyük insanlık ve sevap olur mu. O nedenle sizi ve sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” diye seslenmek istiyorum dedi.