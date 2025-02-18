SAKTİM’de Başkan Değişti

Kısa adı SAKTİM olan ve merkezi Akyazı’da bulunan Sakarya Arama, Kurtarma ve Yangın Timi kongresini yaptı.

Eski başkan Adem Kılıç yeni başkan Murat Çavuşoğlu’na görevi devretti.

Kısa adı SAKTİM olan ve merkezi Akyazı’da bulunan Sakarya Arama, Kurtarma ve Yangın Timi kongresini yaptı.

İki listenin mücadele ettiği kongrede rakibinden daha fazla oy alan Murat Çavuşoğlu SAKTİM’in yeni başkanı oldu. 2019 yılından beri SAKTİM’in başkanlığını yürüten Adem Kılıç, yeni seçilen başkan Çavuşoğlu’na destek sözü vererek görevi devretti.

Görevi devir alan Murat Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı. SAKTİM dün olduğu gibi bugün de yarın da bize ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. SAKTİM olarak en kısa zamanda Sakarya Üniversitemizde geliştirilen DRONE’yi derneğimize kazandıracağız. Özellikle Akyazı’mızın tüm mahallerinde gönüllülerimiz için eğitim çalışmaları başlatacağız. Bu değerleri SAKTİM’e kazandıracağız. İletişimi güçlendirme adına bir RÖLE Merkezi kuracağız. Her bir üyemizin daha eğitimli ve bilgili hale getirip çalışmalarımızı bu şekilde yürüteceğiz. Yola çıktığımız arkadaşlarımızla hiç ayrılmadan aynı şekilde ilk gün de olduğu gibi bugün de yarın da aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. “

Yapılan seçimlerde Murat Çavuşoğlu’nun başkanlığında oluşan yönetime şu isimler girdi ;

Yönetim Kurulu Asil: Ömer Seyfettin Avcı, Veysel Erkan, Hasan Gülen, Ömer Dere, Halit Çelik ve Zafer Bektaş.

Yönetim Kurulu yedek; İbrahim Tek, Muhammet Yusuf Avcı, Selman Başer, Ali Murat Coşkun, Cihat İçyüz, Ahmet Yılmaz ve Ali Samet Yıldırım.

Denetim kurulu asil; Arif Açıkgöz, Nigar Avcı ve Öznur İçyüz.

Denetim Kurulu yedek: Mustafa Karabulut, Ferhat Demirbaş ve Erdem Papağan.