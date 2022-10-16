SAKARYASPORDAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmanın ilk yarısında Adanaspor adına Samuel Tetteh 7 ve 27'nci dakikalarda takımı 2-0 öne geçirdi. Sakaryaspor'da Kasongo 42'nci dakikada farkı 1'e indirdi.

12 puanla 8'inci sırada yer alan Sakaryaspor Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasının kapanış maçında 8 puanla 14'üncü sırada yer alan Adanaspor'u Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00 seansında konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Adanaspor adına Samuel Tetteh 7 ve 27'nci dakikalarda takımı 2-0 öne geçirdi. Sakaryaspor'da Kasongo 42'nci dakikada farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Sakaryaspor'da Emirhan Aydoğan, 66'da skora denge getirdi. Yeşil-siyahlı ekipte galibiyeti getiren gol 81'de Isaac Donkor'dan geldi. Böylece Sakaryaspor geriden gelerek 3-2 kazanmasını bildi.



SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Hurşit Taşçı, Ümit Kurt, Donkor, Oğuz Yıldırım, Emirhan Aydoğdu, Hakan Yavuz, Nalepa, Ozan Sol, River Woolery, Kabongo Kasongo

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse, Samuel Tetteh, Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Lamin Jallow, Burak Can Çamoğlu, Cedric Roche, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Önder Karaveli