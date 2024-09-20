SAKARYA’NIN YENİ VALİSİ RAHMİ DOĞAN

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi’nde 16 ile yeni vali ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilen isimlerden biri de Rahmi Doğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi’nde 16 ile yeni vali ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilen isimlerden biri de Rahmi Doğan oldu. Sakarya Valiliği’ne atanan Rahmi Doğan kısa süre içerisinde görevine başlayacak. Peki, yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, daha önce hangi görevlerde yer aldı? Valiler Kararnamesi ile 16 ile yeni vali ataması gerçekleştirilirken ataması yapılan isimlerden biri de Rahmi Doğan oldu. Peki, yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan daha önce hangi görevleri yürüttü?

SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamlayan Rahmi Doğan 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Doğan 1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere’de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı.

1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. 15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

19 Eylül Resmi Gazete atama kararı ile Sakarya Valisi oldu.

Yürüttüğü görevler

1999-2001: Elbeyli Kaymakamı

2001-2003: Kilis Vali Yardımcısı

2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

2008-2014: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı

2015-2016 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel İdaresi Genel Müdürü

2016-2018 : Kars Valisi

2018-2023 : Hatay Valisi