Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 07-12-2024 15:52   Güncelleme : 07-12-2024 15:56

SAKARYA’NIN KOCA ÇINARLARI  CUMARTESİ KAHVALTISINDA

​​​​​​​Sakarya İzciliğinin duayen liderleri  emeklilik yaşantılarında birbirlerinden kopmadan her ayın ilk Cumartesi günleri düzenledikleri geleneksel kahvaltıda  buluşuyorlar.

SAKARYA’NIN KOCA ÇINARLARI  CUMARTESİ KAHVALTISINDA

Sakarya İzciliğinin duayen liderleri  emeklilik yaşantılarında birbirlerinden kopmadan her ayın ilk Cumartesi günleri düzenledikleri geleneksel kahvaltıda  buluşuyorlar.

Duayen İzciler her buluşmada  hayatlarını kaybeden arkadaşlarının teker teker adlarını okuyarak anıyor ve yaptıkları duayı onların ruhlarına bağışlıyorlar.

Duayen İzcilerin bu ayki buluşmaları Çark Mesire salonunda gerçekleşti.  Yaşları bir hayli ilerlemiş 15 duayen izci lideri birlikte kahvaltılarını yaptılar. Yapılan sohbetlerde anılar tazelendi.  Ardından İzci marşları, şarkı ve türküler söyleyerek ömürlerinin sonbaharlarını yaşarken  unutulmaz günlerinden birini daha geride bıraktılar. Liderler 1 ay sonra ilk Cumartesi günü bir araya gelmek üzere birbirlerine veda ettiler.

 

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