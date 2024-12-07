SAKARYA’NIN KOCA ÇINARLARI  CUMARTESİ KAHVALTISINDA

​​​​​​​Sakarya İzciliğinin duayen liderleri emeklilik yaşantılarında birbirlerinden kopmadan her ayın ilk Cumartesi günleri düzenledikleri geleneksel kahvaltıda buluşuyorlar.

Sakarya İzciliğinin duayen liderleri emeklilik yaşantılarında birbirlerinden kopmadan her ayın ilk Cumartesi günleri düzenledikleri geleneksel kahvaltıda buluşuyorlar.

Duayen İzciler her buluşmada hayatlarını kaybeden arkadaşlarının teker teker adlarını okuyarak anıyor ve yaptıkları duayı onların ruhlarına bağışlıyorlar.

Duayen İzcilerin bu ayki buluşmaları Çark Mesire salonunda gerçekleşti. Yaşları bir hayli ilerlemiş 15 duayen izci lideri birlikte kahvaltılarını yaptılar. Yapılan sohbetlerde anılar tazelendi. Ardından İzci marşları, şarkı ve türküler söyleyerek ömürlerinin sonbaharlarını yaşarken unutulmaz günlerinden birini daha geride bıraktılar. Liderler 1 ay sonra ilk Cumartesi günü bir araya gelmek üzere birbirlerine veda ettiler.