SAKARYA’DA 7 İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ KAYMAKAM GÜNEY KADİRLİ’’YE GİDİYOR. AKYAZI’’NIN YENİ KAYMAKAMI KOMŞUDAN MUSTAFA İKBAL EKŞİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Arifiye, Taraklı ve Pamukova Kaymakamları değişti.
2023 yılı kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kararnameye göre Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Arifiye, Taraklı ve Pamukova Kaymakamları değişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre;
GELENLER
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu Sakarya Vali Yardımcılığına
Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı Kaynarca Kaymakamlığına
Mardin Vali yardımcısı Gürsel Temurci Pamukova Kaymakamlığına
Eskişehir Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan Karasu Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar Arifiye Kaymakamlığına
Ardahan Göle Kaymakamı Haluk Koç Kocaali Kaymakamlığına
Düzce Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi Akyazı Kaymakamlığına atandı.
GİDENLER
Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı Tekirdağ Şarköy Kaymakamlığına
Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı İstanbul Ataşehir Kaymakamlığına
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Osmaniye Kadirli Kaymakamlığına
Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu Çanakkale Çan Kaymakamlığına
Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu Kars Susuz Kaymakamlığına atandı.