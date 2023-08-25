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  • SAKARYA’DA  7  İLÇENİN  KAYMAKAMI  DEĞİŞTİ  KAYMAKAM  GÜNEY  KADİRLİ’’YE GİDİYOR.  AKYAZI’’NIN  YENİ  KAYMAKAMI  KOMŞUDAN  MUSTAFA  İKBAL  EKŞİ
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 25-08-2023 09:28   Güncelleme : 25-08-2023 12:53

SAKARYA’DA  7  İLÇENİN  KAYMAKAMI  DEĞİŞTİ  KAYMAKAM  GÜNEY  KADİRLİ’’YE GİDİYOR.  AKYAZI’’NIN  YENİ  KAYMAKAMI  KOMŞUDAN  MUSTAFA  İKBAL  EKŞİ

​​​​​​​Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Arifiye, Taraklı ve Pamukova Kaymakamları değişti.

SAKARYA’DA  7  İLÇENİN  KAYMAKAMI  DEĞİŞTİ  KAYMAKAM  GÜNEY  KADİRLİ’’YE GİDİYOR.  AKYAZI’’NIN  YENİ  KAYMAKAMI  KOMŞUDAN  MUSTAFA  İKBAL  EKŞİ

SAKARYA’DA  7  İLÇENİN  KAYMAKAMI  DEĞİŞTİ  KAYMAKAM  GÜNEY  KADİRLİ’’YE GİDİYOR.  AKYAZI’’NIN  YENİ  KAYMAKAMI  KOMŞUDAN  MUSTAFA  İKBAL  EKŞİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Arifiye, Taraklı ve Pamukova Kaymakamları değişti.

2023 yılı kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararnameye göre Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Arifiye, Taraklı ve Pamukova Kaymakamları değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre;

GELENLER

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu Sakarya Vali Yardımcılığına

Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı Kaynarca Kaymakamlığına

Mardin Vali yardımcısı Gürsel Temurci Pamukova Kaymakamlığına

Eskişehir Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan Karasu Kaymakamlığına

Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar Arifiye Kaymakamlığına

Ardahan Göle Kaymakamı Haluk Koç Kocaali Kaymakamlığına

Düzce Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi Akyazı Kaymakamlığına atandı.

GİDENLER

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı Tekirdağ Şarköy Kaymakamlığına

Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı İstanbul Ataşehir Kaymakamlığına

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Osmaniye Kadirli Kaymakamlığına

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu Çanakkale Çan Kaymakamlığına

Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu Kars Susuz Kaymakamlığına atandı.

 

 
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