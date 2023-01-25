Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, 'Kuraklık zam demektir' 25 OCAK 2023

​​​​​​​Bu yıl yaşanan kuraklığın tarımsal üretimde büyük tehdit oluşturduğunu belirten Bayraktar, “Kuraklık nedeniyle üretilen ürün miktarı düşecek.

Bu yıl yaşanan kuraklığın tarımsal üretimde büyük tehdit oluşturduğunu belirten Bayraktar, “Kuraklık nedeniyle üretilen ürün miktarı düşecek. Az üretilen mahsulün fiyatı artacak. Kuraklık zam ve yokluk demektir” dedi.

TARIMA ETKİLERİ

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, ilimizde yaşanan kuraklığı ve tarıma etkilerini gazetemize değerlendirdi. Bu yıl yaşanan kuraklığın büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Başkan Bayraktar, “İlimizde belli bölgelerde şu günlerde buğday ekiliyor. Eğer şubat ayında yağmur yağmazsa bizi zor günler bekliyor” dedi.

YAĞIŞ AVANTAJ

Kuraklıkla birlikte ilimizde üretilen mahsülün miktarının da azalacağına değinen Başkan Bayraktar, “Arz talep dengesi sebebiyle az üretilen ürünlerin fiyatı doğal olarak artacak. Bu da tarımsal ürünlere zam olarak yansıyacak. Kuraklık zam ve yokluk demektir. Sakarya’da kuru tarım ağırlıklı olduğu için yağış üreticilere büyük avantaj sağlıyordu” dedi.

REKOLTE DÜŞMESİ

Sakarya’nın dörtte birinin geçimini tarımdan sağladığını vurgulayan Bayraktar, “Kuraklık çiftçilerimiz için fakirliği beraberinde getiriyor. Martta pancar ve mısır ekimi var. Fındık ağaçları da bu havalara aldanıp çiçek açarsa önümüzdeki soğuklarda yaşanılacak donla birlikte oluşacak ürün yanmaları beraberinde rekolte düşmesini de getirir” dedi.