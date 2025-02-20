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Giriş Tarihi : 20-02-2025 00:39

SAKARYA VALİLİĞİNDEN 2 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Meteorolojinin Sakarya için gözlemlediği kar yağışının 2 gün süreceği ihtimali üzerine İldeki tüm Okullar Valilik tarafından 2 gün süre tatil edildi.

SAKARYA VALİLİĞİNDEN 2 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Meteorolojinin Sakarya için gözlemlediği kar yağışının 2 gün süreceği ihtimali üzerine İldeki tüm Okullar Valilik tarafından 2 gün süre tatil edildi.

Valiliğin bu konudaki duyurusu şu şekilde:

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