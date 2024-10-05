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Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 05-10-2024 01:25

SAKARYA  SÜPER KÜME 2024-2025 SEZONU BAŞLIYOR ASAKYAZI GEYVEDE, ALAAĞAÇSPOR AKYAZI'DA

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Kümede 2024-2025 futbol sezonu  5 Ekim 2024 Cumartesi günü Başlıyor. Süper amatör küme temsilcilerimizden ASAKYAZISPOR İlk maçını bugün deplasmanda oynayacak.

SAKARYA  SÜPER KÜME 2024-2025 SEZONU BAŞLIYOR ASAKYAZI GEYVEDE, ALAAĞAÇSPOR AKYAZI'DA

Sakarya Süper Amatör Kümede 2024-2025 futbol sezonu  5 Ekim 2024 Cumartesi günü Başlıyor. Süper amatör küme temsilcilerimizden ASAKYAZISPOR İlk maçını bugün deplasmanda oynayacak.

Geyvespor’la karşılaşacak olan güçlü bir takım oluşturan  temsilcilerimizden  As Akyazı  sahaya 3 puan için çıkıyor.

Maç Geyve stadında saat 16.00 da.

Süper Amatör Küme takımlarımızdan ALAAĞAQÇSPOR İlk Maçında Kocaalisahilsporu konuk edecek. Maç  5 Ekim 2024 Cumartesi (Bugün)Akyazı suni sahada 16.00 oynanacak.

Diğer takımlarımızdan KUZULUKSPOR 6 Ekim 2024 Pazar Günü KOCAALİSPORLA Akyazı Suni sahada karşılaşacak. Maçın başlama saati 16.00

Son temsilcimiz PAZARKÖY EĞİTİMSPOR 6 Ekim 2024 Pazar günü ilk maçını deplasmanda                             SAKARYA SHÇEKSPOR ile  Erenler 1 Nolu sahada oynayacak . Maçın Başlama saati 15.00

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