SAKARYA  SÜPER KÜME 2024-2025 SEZONU BAŞLIYOR ASAKYAZI GEYVEDE, ALAAĞAÇSPOR AKYAZI'DA

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Kümede 2024-2025 futbol sezonu 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Başlıyor. Süper amatör küme temsilcilerimizden ASAKYAZISPOR İlk maçını bugün deplasmanda oynayacak.

Sakarya Süper Amatör Kümede 2024-2025 futbol sezonu 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Başlıyor. Süper amatör küme temsilcilerimizden ASAKYAZISPOR İlk maçını bugün deplasmanda oynayacak.

Geyvespor’la karşılaşacak olan güçlü bir takım oluşturan temsilcilerimizden As Akyazı sahaya 3 puan için çıkıyor.

Maç Geyve stadında saat 16.00 da.

Süper Amatör Küme takımlarımızdan ALAAĞAQÇSPOR İlk Maçında Kocaalisahilsporu konuk edecek. Maç 5 Ekim 2024 Cumartesi (Bugün)Akyazı suni sahada 16.00 oynanacak.

Diğer takımlarımızdan KUZULUKSPOR 6 Ekim 2024 Pazar Günü KOCAALİSPORLA Akyazı Suni sahada karşılaşacak. Maçın başlama saati 16.00