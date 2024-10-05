SAKARYA  SÜPER KÜME 2024-2025 SEZONU BAŞLIYOR ASAKYAZI GEYVEDE, ALAAĞAÇSPOR AKYAZI'DA

Sakarya Süper Amatör Kümede 2024-2025 futbol sezonu 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Başlıyor. Süper amatör küme temsilcilerimizden ASAKYAZISPOR İlk maçını bugün deplasmanda oynayacak.
Geyvespor’la karşılaşacak olan güçlü bir takım oluşturan temsilcilerimizden As Akyazı sahaya 3 puan için çıkıyor.
Maç Geyve stadında saat 16.00 da.
Süper Amatör Küme takımlarımızdan ALAAĞAQÇSPOR İlk Maçında Kocaalisahilsporu konuk edecek. Maç 5 Ekim 2024 Cumartesi (Bugün)Akyazı suni sahada 16.00 oynanacak.
Diğer takımlarımızdan KUZULUKSPOR 6 Ekim 2024 Pazar Günü KOCAALİSPORLA Akyazı Suni sahada karşılaşacak. Maçın başlama saati 16.00
Son temsilcimiz PAZARKÖY EĞİTİMSPOR 6 Ekim 2024 Pazar günü ilk maçını deplasmanda SAKARYA SHÇEKSPOR ile Erenler 1 Nolu sahada oynayacak . Maçın Başlama saati 15.00