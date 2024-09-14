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SAKARYA SÜPER AMATÖRDE GURUPLAR BELLİ OLDU

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SAKARYA SÜPER AMATÖRDE GURUPLAR BELLİ OLDU

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor ve B Gurubunda mücadele edecek olan Aydınmaksan

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor ve B Gurubunda mücadele edecek olan Aydınmaksan Kuzulukspor-Pazarköy Eğitimspor’un rakipleri belli oldu. Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu As Akyazıspor İzlog Pamukovaspor A.Kalaycıspor Serdivanspor Erenlerspor Geyvespor Yeşilyurtspor Alaağaçspor Harmanlık Kocaali Sahilspor SAKARYA SÜPER AMATÖR B GURUBU AydınMaksan Kuzulukspor Pazarköy Eğitimspor Kocaalispor Tankspor Kaynarcaspor Sakarya SHÇEK Arifiyespor Karasu Aziziye spor Kazımpaşa Birlikspor Çaybaşı Bekirpaşaspor