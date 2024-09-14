SAKARYA SÜPER AMATÖRDE GURUPLAR BELLİ OLDU

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor ve B Gurubunda mücadele edecek olan Aydınmaksan Kuzulukspor-Pazarköy Eğitimspor’un rakipleri belli oldu.
Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu
As Akyazıspor
İzlog Pamukovaspor
A.Kalaycıspor
Serdivanspor
Erenlerspor
Geyvespor
Yeşilyurtspor
Alaağaçspor
Harmanlık
Kocaali Sahilspor
SAKARYA SÜPER AMATÖR B GURUBU
AydınMaksan Kuzulukspor
Pazarköy Eğitimspor
Kocaalispor
Tankspor
Kaynarcaspor
Sakarya SHÇEK
Arifiyespor
Karasu Aziziye spor
Kazımpaşa Birlikspor
Çaybaşı Bekirpaşaspor