Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 14-09-2024 00:31   Güncelleme : 14-09-2024 00:39

SAKARYA SÜPER AMATÖRDE GURUPLAR BELLİ OLDU

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor ve B Gurubunda mücadele edecek olan Aydınmaksan

SAKARYA SÜPER AMATÖRDE GURUPLAR BELLİ OLDU

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele edecek olan As Akyazıspor ve B Gurubunda mücadele edecek olan Aydınmaksan Kuzulukspor-Pazarköy Eğitimspor’un rakipleri belli oldu.

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu

As Akyazıspor

İzlog Pamukovaspor

A.Kalaycıspor

Serdivanspor

Erenlerspor

 Geyvespor

Yeşilyurtspor

Alaağaçspor

Harmanlık

Kocaali Sahilspor

 

SAKARYA SÜPER AMATÖR B GURUBU

AydınMaksan Kuzulukspor

Pazarköy Eğitimspor

Kocaalispor

Tankspor

Kaynarcaspor

Sakarya SHÇEK

Arifiyespor

Karasu Aziziye spor

Kazımpaşa Birlikspor

Çaybaşı Bekirpaşaspor

 

 

 

 

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