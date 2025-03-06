SAKARYA Süper Amatör Play-Off kuraları çekildi

Sakarya Süper Amatör Küme A ve B Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımların Play-Off kuraları bugün çekildi. Play-Off Ligi’nde 8 takım BAL için mücadele verecek.

Süper Amatör Küme'de Play-Off’ya yükselen takımların kuraları bugün çekildi. Kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekiminde Play-Off maçlarının programı belirlendi.

Sakarya Süper Amatör Küme A ve B Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımların Play-Off kuraları bugün çekildi. Play-Off Ligi’nde 8 takım BAL için mücadele verecek. A ve B Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan birbirinden iddialı 8 takım Erenler Gençlik Merkezi'nde fikstürlerini belirledi.

Süper Amatör Küme kulüp temsilcilerinin eksiksik katılım gösterdiği kura çekimine SASKF Başkanı Yaşar Zımba, TFF Sakarya Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Erenler İlçe Spor Müdürü Özcan Çelikten, TÜFAD Sakarya Şubesi Başkanı Tamer İlaçan ve yönetim kurulu üyeleri, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kanbur, kulüp başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

CUMARTESİ BAŞLIYOR

Karşılaşmalar önümüzdeki cumartesi başlayacak ve Ramazan ayı boyunca 3 cumartesi şeklinde oynanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda ligi ilk sırada bitirecek takım doğrudan Bölgesel Amatör Lig'e yükselecek. Cumartesi günü Erenler 1 ve 2 No'lu sahada oynanacak maçlar 15.00 ve 21.00 saatleri arasında başlayacak. Play-Off Lig'ini ikinci bitiren takım ile BAL ikincisi Baraj maçı oynayacak. Galip gelen takım BAL'a devam edecek.

Play-Off maçlarının ilk hafta programı ise şöyle:

İşte Play- Off Eşleşmeleri