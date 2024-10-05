SAKARYA SÜPER AMATÖR LİG BAŞLADI ASAKYAZI DEPLASMANDA GEYVESPORLA 3-3 BERABERE KALDI

İlçemizi Sakarya Süper Amatör A gurubunda temsil eden ekiplerimizden As Akyazıspor bugün deplasmanda Geyvespor ile karşı karşıya geldi.As Akyazıspor yönetimi maça tam kadro

As Akyazıspor Sakarya Süper amatör ligine beraberlikle başladı.

İlçemizi Sakarya Süper Amatör A gurubunda temsil eden ekiplerimizden As Akyazıspor bugün deplasmanda Geyvespor ile karşı karşıya geldi.As Akyazıspor yönetimi maça tam kadro katılırken ilçeden gelen taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmadılar.

Sıcak ve bunaltıcı havada oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip 20 ve 30.dakikalarda takımın golcüsü Alparslan Çil ile 2-0 öne geçti..İlk yarının duraklama dakikalarında ekibimiz Baha Dere ile bir gol bulunca ilk yarı 2-1 Geyvespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan konuk ekip As Akyazıspor 50.dakikada Alparslan'ın golüne engel olamayınca skor 3-1 oldu..

Maçın 54.dakikasında ceza sahasında topla buluşan Baha Dere klas hareketlerinin sonunda kaleciyi avlayarak skoru 3-2 ye taşıdı..

Beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran ekibimiz maçın 66.dakikasında yine Baha'nın jeneriklik golü ile beraberliği sağladı 3-3.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele 3-3 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

As Akyazıspor gelecek hafta pazar günü Alaağaçspor ile oynayacak.

Stat:Geyve Suni

Hakemler:Oğuzhan Çalışkan*Ömer Faruk Şahin **Beytullah Yiğit*

Geyvespor: Bilal*Ali Yaşar*RecepEnsarFerdiAbdullahEfe*Burak*Semih*Hamdi*Alparslan Çil ***

Antrenör: Yücel Yayla

As Akyazıspor: Emirhan** Ebubekir*Samet*BerkantErsinErdem*Ali*Serhat*MuratSametBaha ***

Antrenör: Ercan Öztürk