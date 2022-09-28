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Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 28-09-2022 01:08

SAKARYA SÜPER AMATÖR KÜME MAÇLARI BU HAFTA BAŞLIYOR AKYAZISPOR VE ALAĞAÇ İLK MAÇLARINI AKYAZI'DA OYNUYOR

​​​​​​​Amatör Süper Küme’de ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Amatör futbolcuların sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği Süper Amatör Küme ilk haftası Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

SAKARYA SÜPER AMATÖR KÜME MAÇLARI BU HAFTA BAŞLIYOR AKYAZISPOR VE ALAĞAÇ İLK MAÇLARINI AKYAZI'DA OYNUYOR

Amatör Süper Küme’de ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Amatör futbolcuların sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği Süper Amatör Küme ilk haftası Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Cumartesi günü 9, Pazar günü ise 4 maç oynanacak. Kazımiyespor’un ligden çekildiği ligin ilk haftasını Ferizlispor hükmen galibiyetle kapayacak. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Hacıkışlaspor, sahasında Kocadöngelspor’u ağırlayacak. Hacıkışla Sahasındaki karşılaşma 15.00’da başlayacak.

 

1 Ekim Cumartesi                                                                                                                               Ferizli Stadı 15:00 Ferizlispor- Kazimiyespor (3-0 H)
Geyve 15:00 Geyvespor- Aşağı Kirazcaspor
Hanlı 15.00 Hanlıköyspor- Harmanlıkspor
Akyazı Suni 15:00 Alağaçspor- Bekirpaşaspor
Karasu Suni 15:00 Karasu Aziziyespor- Demirspor
Hacıkışla 15:00 Hacıkışlapsor- Kocadöngelspor
Karaaptiler 15:00 Karaaptiler Akınspor- Erenler
Pamukova 15:00 Pamukovaspor- Kışlaçayspor
Kırkpınarspor 15:00 Kırkpınarspor- Kocaali Sahilspor

2 Ekim Pazar                                                                                                                                   Hacıkışla 15:00 Yeşilyurt Belde- Karasuspor
Arifiye 15:00 Arifiyespor- Hayreddinspor
Akova 15:00 Akova Barışspor- Adapazarı
Akyazı Suni 15:00 As Akyazıspor- Taraklıspor

 

 

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