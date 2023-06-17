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Giriş Tarihi : 17-06-2023 00:59

SAKARYA MİLLETVEKİLİ ALİ  İNCİ AMATÖR TELSİZCİLERİ ZİYARET ETTİ.

​​​​​​​Sakarya Milletvekili  Ali İnci Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetini ziyaret ederek çalışmaları hakkında

SAKARYA MİLLETVEKİLİ ALİ  İNCİ AMATÖR TELSİZCİLERİ ZİYARET ETTİ.

Sakarya Milletvekili  Ali İnci Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sohbet etti.

Merkezi Hendek İlçesinde olan Cemiyetin geleneksel olarak üyelerinin her hafta  Cuma  günleri Bayraktepe’de bir araya gelerek  yaptıkları sohbet toplantılarında üyeleri ile çevrim çalışması yaparak amatör telsizciliği topluma yayma  ve bilgilendirme faaliyetlerinin bu haftaki toplantısına katılan kendisi de Hendekli olan Milletvekili Ali İnci çalışmaları yerinde izledi. Telsizcilik alanındaki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Derneğin Başkanı Mehmet Turalıoğlu ve diğer yöneticiler tarafından ağırlanan Ali İnci Belediye Başkanlığı sırasında Amatör Telsizcilere büyük destek olmuş onlara  faaliyetlerini gerektiği şekilde sürdürebilecekleri  mekan ve araç tahsis etmişti.

TRAÇ Sakarya Şube Başkanı Mehmet Turalıoğlu Milletvekilimizin bu ziyareti birleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. O’nun geçmişte bizlere sahip çıkarak amatör telsizciliğin Sakarya’da gelişmesine olan katkılarını asla unutmuyoruz.  Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dedi.

 
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