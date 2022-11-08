SAKARYA KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI İBRAHİM ŞAHİN'İN 10 KASIM MESAJI

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı İbrahim ŞAHİN Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete intikalinin 84.yıl dönümü itibarı ile yazılı bir mesaj yayımladı.

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı İbrahim ŞAHİN Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete intikalinin 84.yıl dönümü itibarı ile yazılı bir mesaj yayımladı.

mesaj aynen şöyle:.

"Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan bedenen ayrılışının 84. Yıl dönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 84 yıldır aramızda. Ve nice 84 yıllarda aramızda olmaya devam edecek.

Kıymetli Hemşehrilerim: Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller sizlerin ellerinde şekil bulacaktır.

Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de sizlerin emeğiyle olacaktır. Eğitimin temelinde aile vardır. Atatürk"ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için toplumun temel çekirdeği olan ailelere ve idealist ebeveynlere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bizler evlatlarımıza sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün bölünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye oluşturabiliriz.

Ve sevgili gençler: Atatürk"ü sevmek demek O"nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O"nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır.

Sözlerime burada son verirken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk"ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, onların manevi huzurlarında saygı ile eğiliyor, hepinizi samimiyetle selamlıyorum. Yüce Allah bu Mukaddes vatanı ve bu Aziz milleti korusun. Amin."





İbrahim ŞAHİN

SYKD Başkan