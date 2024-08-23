Sakarya İHH dan anma programı

Sakarya İHH,17 Ağustos 1999 günü yaşanan asrın depreminin yıldönümünde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi önünde bir anma programı düzenledi ve stant açtı.

HABER: Salim Özyılmaz

Sakarya İHH,17 Ağustos 1999 günü yaşanan asrın depreminin yıldönümünde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi önünde bir anma programı düzenledi ve stant açtı.

Açtığını standında olası bir depremde arama kurtarma esnasında kullandıkları alet teçhizatların yanı sıra geçmişte yaşanan depremlerde Sakarya İHH’nın yaptığı arama kurtarma çalışmalarını gösteren bir de sinevizyon gösterimi yaptı.

Sakarya İHH tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi önünde düzenlenen anma programına ve stand açılışına Akyazılılar ilgi gösterdi.

Sakarya İHH Arama ve Kurtarma ekip lideri Osman Yılmaz, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen asrın depreminde hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi “ Depremin acısını hala içimizde taşıyoruz. Depremin yıldönümünde geldiğimiz Akyazı’da afet bilincini oluşturmak ve olası bir afette hayatta kalmanın yolları konusunda vatandaşlarımıza bilgi aktarımı yaptık. Çalışmalarımızı sinevizyon gösterimi ile Akyazılılarla paylaştık. Gösterilen ilgiden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Geçmişin acılarını unutmamak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için gelin arama kurtarma konusunda güçlü bir Sakarya parolası ile birlikte bir adım atalım diyen Sakarya İHH Arama ve Kurtarma ekip lideri Osman Yılmaz, Akyazılıları özellikle de gençleri gönüllü olmaya davet etti.