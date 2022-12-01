SAKARYA GENÇ KIZLAR VOLEYBOL LİGİ BAŞLADI

Turnuvaya Alaağaçspor A ve B olmak üzere 2 takımla katıldı.

Sakarya voleybol il temsilciliği tarafından düzenlenen genç kızlar ligi sekiz takımdan oluşan iki grup halinde 22kasım salı günü başladı.

Turnuvaya Alaağaçspor A ve B olmak üzere 2 takımla katıldı.

24 kasım perşembe akşamı Alaağaçspor A takımı sakarya voleybol genç kızlar takımını net bir skorla 3-0 yendi. ikinci temsilcimiz Alaağaçspor B takımı Adaspor B takımını 3-0 gibi net bir skorla geçti.

29 Kasım Salı günü Lütfü Yaman spor salonunda yapılan maçlarda Alagaçspor A takımı gelişimspor B takımını 3-0 net bir skorla geçerken Günün son maçında Alaağaçspor B takımı gelişimspor A takımı ile karşılaştı. Mücadele dolu bir mac sonunda ekibimiz gelisimspor A takımına 3-0 yenildi.

1 Aralık Perşembe günü (Yarın) saat 18.30 da Alaağaçspor A takımı Adaspor A takımı ile karşılacak. Günün ikinci maçında Alağaçspor B takımı ise Karasu Kargenç takımı ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Kızlarımız bu sene her grupta şampiyonluk hedefi ile maça çıktıklarını ve Alaağaçsporun voleybol branşını bu sene açtığını bunun için kulüp başkanı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’a sampiyonluk sözü verdiklerini belirttiler. Başımızda antrenörümüz Ramazan Hacıeyüpoglu olduğu sürece hedefimiz şampiyonluktur, yeter ki Akyazı’lılar bizi desteklesin dediler.