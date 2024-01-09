SAKARYA GAZETECİLER DERNEĞİ BAŞKANI MATUR: MÜCADELEYE DEVAM

​​​​​​​Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, mesleğin hak ettiği saygı ve değeri görmesi, basın özgürlüğünün güvence altına

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, mesleğin hak ettiği saygı ve değeri görmesi, basın özgürlüğünün güvence altına alınması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Matur’un açıklaması şöyle:

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bizim iş kanunumuzun yayınlandığı günün yıl dönümü. 212 sayılı yasanın gazeteciler için getirdiği yenilikler nedeniyle 10 Ocak, bayram olarak kutlanırken, 1971’de basına uygulanan baskı nedeniyle adı “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle de bugünü “Çalışan Gazeteciler Günü” kutlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle 10 Ocak, bir süredir “Basın Mücadele Günü” olarak anılıyor.

Bu yıl 70. yılını kutlamaya hazırlanan ve Sakarya’da gazeteciliğin ve gazetecilerin haklarının savunucusu olan Sakarya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak, 10 Ocak’ın zor koşullarda çalışan gazeteciler için önemli bir gün olduğunu biliyoruz.

Bu gün, gazetecilik mesleğinin önemini, zorluklarını ve sorumluluklarını hatırlamak için bir fırsat. Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak, demokrasinin vazgeçilmez

unsurlarından biridir. Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak ve yönlendirmek için, her türlü baskı ve engellemeye rağmen, meslek etiğine bağlı kalarak çalışırlar.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu anlamlı günde, tüm basın emekçilerinin gününü kutluyor, meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyoruz. Gazetecilik mesleğinin hak ettiği saygı ve değeri görmesi, basın özgürlüğünün güvence altına alınması, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz.