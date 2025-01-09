SAKARYA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI SEZAİ MATUR’DAN10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI

​​​​​​​Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak şiddet, baskı

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak şiddet, baskı ve ekonomik sıkıntıların, gazeteciliği tehdit ettiğini bildirdi.

Matur’un açıklaması şöyle:

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğiyle ilgili olarak hazırlanan yasasın yayınlandığı günün yıl dönümü. 212 sayılı yasanın gazeteciler için getirdiği yenilikler nedeniyle 10 Ocak, bir bayram olarak kutlanırken, sonraki yıllarda bu avantajların büyük bölümünün kalkmasıyla adı “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle artık 10 Ocak’ı “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak da kutlamanın doğru olmadığına inanıyor ve bu özel günü bir süredir “Basın Mücadele Günü” olarak anıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın bu anlamlı gününü kutlarken, Sakarya basını olarak Sakarya halkına seslenmek istiyoruz:

Bizler, gece gündüz demeden, doğru ve tarafsız haberlerle toplumumuzu bilgilendirmek için çalışan gazeteciler olarak, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıyız.

Ancak, bu kutsal görevimizi yerine getirirken pek çok zorlukla karşılaşıyoruz.

Şiddet, baskı ve ekonomik sıkıntılar, gazeteciliği tehdit eden en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Gazetecilere yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin artması, basın özgürlüğünü tehdit ediyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle zor günler geçiren medya kuruluşları ve işsiz kalan meslektaşlarımız için ciddi endişeler taşıyoruz.

Sadece kendimiz için değil, tüm toplum için mücadele ederken karşılaştığımız bu zorluklarla mücadele sırasında toplumun desteğini bekliyoruz.

Çünkü özgür bir basın olmadan, demokrasinin varlığından söz etmek mümkün olmadığını biliyoruz. Bağımsız medyanın sesi kısıldığında, toplumun bilgiye erişimi engellenir ve iktidarların denetimi güçleşir.

Bu nedenle, sizlerden, tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Basın özgürlüğünün önemini bir kez daha hatırlatmak ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak için hep birlikte dayanışma içinde olmalıyız.

Gelin hep birlikte, basın özgürlüğünü savunarak, demokratik bir gelecek için mücadele edelim.