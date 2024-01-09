SAKARYA GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI MÜJDAT ÇETİN: “GEZETECİLİK MESLEK OLMALI”

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı N. Müjdat Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yaptığı açıklamasında,

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı N. Müjdat Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yaptığı açıklamasında, gazeteciliğin bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Medya sektöründeki kuruluşların ve çalışanlarının 2024 yılına yine birçok sorunla girdiğini belirten SGB Başkanı N. Müjdat Çetin, yaşanan sorunların bir an önce ele alınarak çözümlenmesinin demokrasinin gelişimi için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

10 Ocak Günü’nün basın çalışanları için ‘Dayanışma Günü’ olduğunun altını çizen Çetin şunları belirtti, “Maalesef günümüzde her önüne gelenin ‘gazeteciyim’ diyerek mesleği icra etmeye çalışması mesleğimize en büyük zararı vermektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için her iş kolunu düzenleyen mesleki yasa gibi gazeteciliğinde bir meslek yasası olmalı ve kimlerin gazetecilik yapabileceği burada açıkça belirtilmelidir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen basının çok daha iyi şartlarda hizmet edebilmesi adına hem basın kuruluşlarına, hem de basın çalışanlarına yönelik imkanlar arttırılmalıdır.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi