Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Çetin‘Birlik içinde olmalıyız’

​​​​​​​Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’ kapsamındaki açıklamasında,

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’ kapsamındaki açıklamasında, bugünün bir bayram değil dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, “Her geçen gün kaybolan haklarımızı koruma adına birlik içinde olmamız gerekiyor” dedi.

Basın çalışanlarının haklarını düzenleyen 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile 10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler Bayramı ilan edildiğini belirten Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ancak her geçen gün elimizden alınan haklarımız ile birlikte 10 Ocak bayramdan çok bizim için bir dayanışma gününe dönüştü.

Demokrasinin yaşaması için özgür basının görevini en iyi şekilde yapabilmesine olanak sağlanması ve basının içinde yaşadığı sorunların bir an önce çözümlenmesi, sadece medya dünyamız için değil, ülke yarınları için de önem taşımaktadır.

Her geçen gün ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetecilerin ekmek kapısı olan gazete, dergi, televizyon, radyo gibi kuruluşların bir bir kapandığını görmek mesleğimiz adına bizleri gerçekten endişelendiriyor.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıdan en büyük zararı gören basın sektörünün her yönüyle çok daha fazla desteğe ihtiyacı vardır. Sıkıntısız, sorunsuz bir bayram yaşamak ve hep birlikte dayanışma içinde daha güzel günlere ulaşmak adına tüm meslektaşlarımızın bu özel gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim”.

10 OCAK'IN TARİHÇESİ

5953 sayılı basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa, 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle basın sektöründe çalışanların özlük haklarında çok önemli kazanımlar sağladı. Bu kazanımlar, dönemin Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın örgütleri tarafından "bayram" olarak kabullenildi.

Ne var ki, basın işverenleri yasayı protesto etti ve gazetelerini çıkarmama kararı aldılar. 3 gün süre ile 5 büyük gazete, işverenlerin kararı ile yayınlanmadı.

Gazeteciler, okuru gazetesiz bırakmamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altında kenetlendiler ve "Basın" adı altında gazete yayınladılar.

Gazete yöneticisinden, üretimin her aşamasında görevli emekçiye kadar tüm basın çalışanlarının sendika çatısı altında kenetlenmeleri, gazete sahiplerinin direnişini kırdı. 212 sayılı yasa böylece yürürlüğe girdi ve yaygın uygulama alanı kazandı.

Ne var ki, özellikle 1990 sonrası dönemde ve basından medyaya dönüşüm sürecinde, sermayenin sektöre girmesiyle bu kazanımlar "uygulamada" tek tek elden çıktı.