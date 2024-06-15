Sakarya Büyükşehir eski başkanı Toçoğlu’ndan Mutluluk Gözyaşları 

​​​​​​​SUBÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin bu yıl ki okul birincisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Zeki Toçoğlu’nun kızı Ayşenur Toçoğlu oldu. Ayşenur Toçoğlu’nun birinci olması kendisiyle birlikte

SUBÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin bu yıl ki okul birincisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Zeki Toçoğlu’nun kızı Ayşenur Toçoğlu oldu. Ayşenur Toçoğlu’nun birinci olması kendisiyle birlikte yetişmesine ve bugünlere gelmesine büyük katkı sağlayan anne ve babasını mutlu etti ve sevindirdi.

Mezuniyet belgesini Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’in elinden alan okul birincisi olan kızının konuşma yapmak için davet edilmesi ve davet üzerine kürsüye gelerek konuşmaya başlaması ile birlikte protokol sırasında eşiyle birlikte yan yana oturmakta olan Zeki Toçoğlu’nun çok duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Gazeteci Salim Özyılmaz’ın hakim olamadığın ve akıttığın o gözyaşı sevinç ve mutluluk gözyaşları mı sorusuna yarı ağlamaklı “EVET” şu anda duygulandım ve çok mutluyum. Şeklindeki cevabı etrafındaki protokol üyelerini de duygulandırdı.