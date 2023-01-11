SAKARYA AMATÖRDE 2. YARI BAŞLIYOR

Amatör Süper Lig ve 1.Amatör Küme’de ikinci yarının ilk hafta programı açıkladı.
37 gün verilen aranın ardından Amatör Küme 12.haftasınde çok önemli maçlar oynanacak. Futbol Tertip Komitesi haftalık olağan toplantısını gerçekleştirirken, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir başkanlığında toplanan komite Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan Amatör Süper Lig ve 1.Amatör Küme haftalık maç programına son şeklini verdi.
Kulüplerin taleplerini dikkate alan Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Cumartesi gününe 16, Pazar gününe ise 13 karşılaşma koydu.
AMATÖR SÜPER LİG HAFTANIN PROGRAMI
14 Ocak Cumartesi
Arifiye B.K. 14:00 Aşağı Kirazca - Geyvespor
Erenler 1 No 13:00 Harmanlıkspor- Hanlıköyspor
Emirler Çim 14:00 Çaybaşı Bekirpaşa- Alaağaç
Erenler 2 No 15:00 Kocadöngelspor- Hacıkışla