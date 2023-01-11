SAKARYA AMATÖRDE 2. YARI BAŞLIYOR

37 gün verilen aranın ardından Amatör Küme 12.haftasınde çok önemli maçlar oynanacak. Futbol Tertip Komitesi haftalık olağan toplantısını

Amatör Süper Lig ve 1.Amatör Küme’de ikinci yarının ilk hafta programı açıkladı.

37 gün verilen aranın ardından Amatör Küme 12.haftasınde çok önemli maçlar oynanacak. Futbol Tertip Komitesi haftalık olağan toplantısını gerçekleştirirken, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir başkanlığında toplanan komite Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan Amatör Süper Lig ve 1.Amatör Küme haftalık maç programına son şeklini verdi.

Kulüplerin taleplerini dikkate alan Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Cumartesi gününe 16, Pazar gününe ise 13 karşılaşma koydu.



AMATÖR SÜPER LİG HAFTANIN PROGRAMI

14 Ocak Cumartesi

Arifiye B.K. 14:00 Aşağı Kirazca - Geyvespor

Erenler 1 No 13:00 Harmanlıkspor- Hanlıköyspor

Emirler Çim 14:00 Çaybaşı Bekirpaşa- Alaağaç

Erenler 2 No 15:00 Kocadöngelspor- Hacıkışla

Erenler 1 No 15:00 Erenlerspor- Karaaptiler Akın

Kışlaçay Çim 14:00 Kışlaçayspor- İzlog Pamukova

Kocaali Suni 14:00 Kocaali Sahilspor- S.Kırkpınar

15 Ocak Pazar

Karasu Suni 14:00 Karasuspor- Yeşilyurt Belde

Pamukova 14:00 Hayreddınspor- Arifiyespor

Erenler 1 No 14:00 Adapazarspor- Akova Barış