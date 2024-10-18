Anasayfa

Akyazı Spor

SAKARYA AMATÖR KÜMEDE HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

Akyazı Spor 2 OKUNMA

SAKARYA AMATÖR KÜMEDE HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

​​​​​​​Sakarya Amatör kümede 3. Haftanın maçları belli oldu. 3. Haftada Süper amatör kümede mücadele eden takımlarımızdan Pazarköy Eğitim ve Alaağaçspor evinde

Sakarya Amatör kümede 3. Haftanın maçları belli oldu. 3. Haftada Süper amatör kümede mücadele eden takımlarımızdan Pazarköy Eğitim ve Alaağaçspor evinde mücadele ederken diğer takımlarımız Asakyazıspor ve Kuzulukspor deplasmanda mücadele edecek. Haftanın maç programı şöyle: 19 EKİM 2024 CUMARTESİ Saha: Akyazı Suni

15.00 Pazarköy Eğitim-Tankspor

18.00 Akyazıgücü-Garajlar Taç 20 EKİM 2024 PAZAR Saha: Akyazı suni 14.00 Alaağaçspor-Yeşilyurt Belde 15.00 Kazımpaşa Birlik-Kuzuluk

16.00 Yuvalakspor-Arifiye Atılgan

18.00 Çınarlık Gençlik-Hendek Dereköy



HAFTANIN DİĞER MAÇLARI 19 Ekim Cumartesi

Saha: Erenler 1

Saha: Erenler 2

14.00 SHÇEK-Karasu Aziziyespor

16.00 Sakarya Caddesi-Beşköprü

18.00 Türasaş Demir-Yuvalıderespor

Saha: Kaynarca

15.00 Kaynarcaspor-Kocaalispor

Saha: Arifiye Kompleks

15.00 A.Doğanspor-Ç.Bekirpaşaspor

20.00 1890 Reşadiye-Kırkpınarspor

Saha: Pamukova

14.00 Şeyhvarmaz-Darıçayırı

Saha: Akova

15.00 Akovaspor-K.Akınspor

Saha: Hacımercan

15.00 Hacımercan-Arifiye Kirazca

Saha: Hendek

15.00 Çamlıca Belde-Hacıkışla 20 Ekim Pazar

Saha: Kalaycı

14.00 A.Kalaycı-Harmanlıkspor

Saha: Geyve

14.00 Geyvespor-Izlog Pamukova

Saha: Akyazı

14.00 Alaağaçspor-Yeşilyurt Belde

16.00 Yuvalakspor-Arifiye Atılgan

18.00 Çınarlık Gençlik-Hendek Dereköy

Saha: Erenler 2

14.00 Erenlerspor-As Akyazıspor

17.00 32 Evler-Kışlaçayspor

Saha: Kocaali

14.00 Kocaali Sahil-Serdivanspor

Saha: Hacımercan

15.00 Sapanca Akademi-Şekerspor

17.00 Akçayspor-Çaykışla

Saha: Erenler 1

13.30 Tekspor-Karapürçekspor

15.30 Sinanoğlu-Limanderespor

17.30 Taşburun-Büyükyanık

Saha: Hendek

15.30 Rasimpaşa-Kazımpaşa Belde