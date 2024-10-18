SAKARYA AMATÖR KÜMEDE HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

Sakarya Amatör kümede 3. Haftanın maçları belli oldu. 3. Haftada Süper amatör kümede mücadele eden takımlarımızdan Pazarköy Eğitim ve Alaağaçspor evinde mücadele ederken diğer takımlarımız Asakyazıspor ve Kuzulukspor deplasmanda mücadele edecek.
Haftanın maç programı şöyle:
19 EKİM 2024 CUMARTESİ
Saha: Akyazı Suni
15.00 Pazarköy Eğitim-Tankspor
18.00 Akyazıgücü-Garajlar Taç
20 EKİM 2024 PAZAR
Saha: Akyazı suni
14.00 Alaağaçspor-Yeşilyurt Belde 15.00 Kazımpaşa Birlik-Kuzuluk
16.00 Yuvalakspor-Arifiye Atılgan
18.00 Çınarlık Gençlik-Hendek Dereköy
HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
19 Ekim Cumartesi
Saha: Erenler 1
Saha: Erenler 2
14.00 SHÇEK-Karasu Aziziyespor
16.00 Sakarya Caddesi-Beşköprü
18.00 Türasaş Demir-Yuvalıderespor
Saha: Kaynarca
15.00 Kaynarcaspor-Kocaalispor
Saha: Arifiye Kompleks
15.00 A.Doğanspor-Ç.Bekirpaşaspor
20.00 1890 Reşadiye-Kırkpınarspor
Saha: Pamukova
14.00 Şeyhvarmaz-Darıçayırı
Saha: Akova
15.00 Akovaspor-K.Akınspor
Saha: Hacımercan
15.00 Hacımercan-Arifiye Kirazca
Saha: Hendek
15.00 Çamlıca Belde-Hacıkışla
20 Ekim Pazar
Saha: Kalaycı
14.00 A.Kalaycı-Harmanlıkspor
Saha: Geyve
14.00 Geyvespor-Izlog Pamukova
Saha: Akyazı
14.00 Alaağaçspor-Yeşilyurt Belde
16.00 Yuvalakspor-Arifiye Atılgan
18.00 Çınarlık Gençlik-Hendek Dereköy
Saha: Erenler 2
14.00 Erenlerspor-As Akyazıspor
17.00 32 Evler-Kışlaçayspor
Saha: Kocaali
14.00 Kocaali Sahil-Serdivanspor
Saha: Hacımercan
15.00 Sapanca Akademi-Şekerspor
17.00 Akçayspor-Çaykışla
Saha: Erenler 1
13.30 Tekspor-Karapürçekspor
15.30 Sinanoğlu-Limanderespor
17.30 Taşburun-Büyükyanık
Saha: Hendek
15.30 Rasimpaşa-Kazımpaşa Belde