SAÇ SAKAL TRAŞINA DA OKKALI ZAM

​​​​​​​Yeni yıla girilir girilmez ekmeğe yapılan zamdan sonra bir zam haberi de berberlerden geldi. Yeni yılda sakal ücreti 150 lira olurken

Yeni yıla girilir girilmez ekmeğe yapılan zamdan sonra bir zam haberi de berberlerden geldi. Yeni yılda sakal ücreti 150 lira olurken, saç 300 lira oldu. Saç-sakal kesiminin birlikte yapılması halinde de müşterinin ödeyeceği ücret 400 liraya çıktı. Damat traşı ise bin 500 liraya yükseldi.

Yeniden belirlenen fiyatlara göre berberler yaptıkları hizmetlere göre şu ücreti alacaklar.

Sakal kesimi: 150.00 Tl.

Sakal Çevirme: 200.00 Tl.

Saç sakal kesimi (kuru) 400.00 Tl.

Saç sakal kesimi ve yıkama 450.00 Tl.

Çocuk traşı 200.00 Tl.

Saç yıkama ve gön 100.00 Tl.

Depilasyan 100.00 Tl.

Saç boyama 750.00 Tl.

Damat traşı 1.500.00 Tl.