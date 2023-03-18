Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 18-03-2023 10:41

S.A.B.A.H. YENİ KATILIMLARLA BÜYÜYOR

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği  derneğe yeni katılanlarla giderek büyümeye devam ediyor.

S.A.B.A.H. YENİ KATILIMLARLA BÜYÜYOR

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği  derneğe yeni katılanlarla giderek büyümeye devam ediyor.

Dernek Başkanı  Eczacı İlhan Durgut tarafından 2013 tarihinde kurularak faaliyete başlayan S.A.B.A.H.  derneği ilk yıllar afet bilincini geliştirmek ve halkımızı afete hazırlama konusunda büyük aşama kaydetmiş ve yaklaşık 250 bin öğrenci ve yetişkine bu konuda eğitim vermişti.  Bu eğitimlerine devam etmekte olan S.A.B.A.H. derneği  aynı zamanda araç, gereç yönünden de gelişerek donanmlı hale gelmiş, dernek üyelerinin de eğitimlerini tamamlamasının ardından  Van, Elazığ ve son olarak 10 ilimizin yıkılmasına neden olan deprem bölgesine giderek AFAD’la iş birliği içinde görev aldığı alanlarda  arama kurtarma faaliyetleri ile Lojistk  faaliyette bulunmuştur.

Son depremin büyüklüğü bu alanda sivil toplum örgütlerinin önemini bir kat daha artırmıştı. Bu nedenle insanımız ben de ne yapabilirim düşüncesi ile bu konuda eğitim veren derneklere yöneldi.

S.A.B.A.H. Derneğinin dün akşamki toplantısına bu konuda eğitim almak isteyen Akyazı’lılar da katıldı.

Toplantıda S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut toplantıda bu güne kadar yapmış oldukları  ve bundan sonra yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Olası afetlerde en kısa zamanda müdahale edilmesinde mahalle örgütlenmelerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi ve gönüllü olmak isteyenlerin sorularını cevaplandırdı.

Toplantı Erol Koç, Engin Saka,Onur Yıldrım, Ramazan Gören, Mesut Sarı,Yusuf Çelik, Hamza Çakmak, Kenan Arıkan, Ömer Koç,Hasan Basri Köken, Ahmet Hızlıoğlu ve Hasan Bayraktar’ın dilekçelerini vererek S.A.B.A.H. Derneğine üye olmaları ile tamamlandı.

 

 

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