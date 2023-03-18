S.A.B.A.H. YENİ KATILIMLARLA BÜYÜYOR

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği derneğe yeni katılanlarla giderek büyümeye devam ediyor.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği derneğe yeni katılanlarla giderek büyümeye devam ediyor.

Dernek Başkanı Eczacı İlhan Durgut tarafından 2013 tarihinde kurularak faaliyete başlayan S.A.B.A.H. derneği ilk yıllar afet bilincini geliştirmek ve halkımızı afete hazırlama konusunda büyük aşama kaydetmiş ve yaklaşık 250 bin öğrenci ve yetişkine bu konuda eğitim vermişti. Bu eğitimlerine devam etmekte olan S.A.B.A.H. derneği aynı zamanda araç, gereç yönünden de gelişerek donanmlı hale gelmiş, dernek üyelerinin de eğitimlerini tamamlamasının ardından Van, Elazığ ve son olarak 10 ilimizin yıkılmasına neden olan deprem bölgesine giderek AFAD’la iş birliği içinde görev aldığı alanlarda arama kurtarma faaliyetleri ile Lojistk faaliyette bulunmuştur.

Son depremin büyüklüğü bu alanda sivil toplum örgütlerinin önemini bir kat daha artırmıştı. Bu nedenle insanımız ben de ne yapabilirim düşüncesi ile bu konuda eğitim veren derneklere yöneldi.

S.A.B.A.H. Derneğinin dün akşamki toplantısına bu konuda eğitim almak isteyen Akyazı’lılar da katıldı.

Toplantıda S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut toplantıda bu güne kadar yapmış oldukları ve bundan sonra yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Olası afetlerde en kısa zamanda müdahale edilmesinde mahalle örgütlenmelerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi ve gönüllü olmak isteyenlerin sorularını cevaplandırdı.

Toplantı Erol Koç, Engin Saka,Onur Yıldrım, Ramazan Gören, Mesut Sarı,Yusuf Çelik, Hamza Çakmak, Kenan Arıkan, Ömer Koç,Hasan Basri Köken, Ahmet Hızlıoğlu ve Hasan Bayraktar’ın dilekçelerini vererek S.A.B.A.H. Derneğine üye olmaları ile tamamlandı.