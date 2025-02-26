S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN PARİS İLK VE ORTAOKULUNDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği 12 yıldan beri Deprem kuşağında bulunmamız bu nedenle depremle iç içe yaşamayı öğretmek amacı ile vermekte

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği 12 yıldan beri Deprem kuşağında bulunmamız bu nedenle iç içe yaşamayı öğretmek amacı ile vermekte olduğu eğitimlerine bu gün de Akyazı ilçesindeki eğitim kurumlarından Paris ilk ve Ortaokulunda devam etti.

Yaklaşık 1600 öğrencinin katıldığı ve eğitimciler S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut, Kenan Certel, Dürser Çağatay Bölükbaşı, İsa Şahin ve Arda Ulusoy tarafından verilen eğitimde Deprem nedir, depremler öncesi evlerimizde alınması gereken önlemler, deprem anında yıkılması ve tehlikeli olması muhtemel Gardrop ve dolap gibi eşyaların duvarlara sabitlenmesi, Deprem çantası bulundurulması, depren anında çök kapan tutun tatbikatı yaptırılması ve depren geçti uyarısı ile sınıfların hızlı ama koşmadan hızlı bir şekilde boşaltılması uygulamaları yapıldı.

Okulun boşaltılarak önceden belirlenen toplanma alanına alınmasının ardından çeşitli nedenlerle okul içinde kaldığı belirlenen öğrenciler ekipler tarafından kurtarıldı.

Eğitimin son bölümünde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta ilk önce yangınlar ve çıkış nedenleri anlatıldı. Nasıl müdahale edilerek söndürülmesi, yangın tüplerinin öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılarak söndürülmesi tatbikatı yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren eğitim sonunda Okul Müdürü Muammer Yücel, eğitimi veren Dernek Başkanı İlhan Durgut, dernek üyeleri Dürser Çağatay Bölükbaşı, İsa Şahin, Arda Ulusoy ve Kenan Certel’e teşekkür etti.