S.A.B.A.H. DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 20.00 de Derneğin Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilecek olan

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği Olağan Üstü Kongreye gidiyor.

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 20.00 de Derneğin Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kongrede ortaya çıkan yeni durumlar görüşülecek ve de seçimler yenilenecek dedi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantı 9 Ekim 2023 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saate yapılacaktır şeklinde konuştu.

Başkan Durgut tüm üyelerin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları çağrısında bulundu.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve İstiklal Marşının Okunması, Saygı duruşu

2- Divan Teşekkülü

3- Faaliyet Raporlarının Okunması ve Onaya sunulması

4- Mali Raporların Okunması ve onaya sunulması

5- Denetleme kurulu raporlarının okunması ve onaya sunulması

6- Görüşlerin açıklanması

7- Asil ve Yedek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

8- Asil ve Yedek Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış