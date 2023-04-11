S.A.B.A.H. DERNEĞİ BAŞKANI İLHAN DURGUT DERNEK ÜYELERİNE İFTAR VERDİ

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği başkanı İlhan Durgut verdiği iftar yemeğinde dernek üyelerini ağırladı.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği başkanı İlhan Durgut verdiği iftar yemeğinde dernek üyelerini ağırladı.

S.A.B.A.H. Eğitim merkezinde verilen iftara Akyazı, Hendek ve Adapazarı’ndan dernek üyeleri eşleri ve çocukları ile birlikte katıldı.

Ftarın yemekleri de S.A.B.A.H. derneğinin bayan üyeleri tarafından hazırlandı. Yemek servisleri de erkek üyeler tarafından yapıldı.

Yemek sonrası duayı Dernek Üyesi Recep Saka tarafından yapıldı. S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut yemek sonrası yaptığı konuşmada 10 yıl önce kurulan derneğimiz bu güne kadar yaklaşık 250 bin öğrenci ve yetişkin insana afet ve ilk yardım eğitimi vererek insanlarımızı olası depremlere hazır hale getirdi. Derneğimiz ayrıca Van, Elazığ ve 10 ilimiz kaplayan asrın en büyük felaketlerinden biri olan Kahraman Maraş depremine ekip halinde giderek arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına katılmıştır. Davetimize katıldığınız için sizlere, ayrıca yemeklerin hazırlanmasında ve servis edilmesinde emekleri geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.

Daha sonra yapılan sohbette eski ramazanlar ve şimdiki ramazanlardan söz edilerek eski ramazanları arar olduk denilerek, davulla insanlarımızı uyandıran davulcular ve söylenen manilerden örnekler sunuldu.

Son olarak söz alan Emekli Binbaşı Rol Koç yıllar önce eczacı olarak ilçemize gelen İlhan Durgut adında bir genç eczacı kurduğu S.A.B.A.H. derneği ile ilçemiz başta olmak üzere 250 bin insanımıza ulaşarak onları depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz bölgemiz insanına eğitim vererek çok ve önemli bir işi başarmıştır. Kendisi Akyazı’lı olmadığı halde Akyazı için yapılan bu hizmeti önemsiyorum bu nedenle bir Akyazı’lı olarak kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Dedi.