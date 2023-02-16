S.A.B.A.H. DERNEĞİ BAŞKANI İLHAN DURGUT BU DEFA AFAD’IN SAMANDĞ’DA Kİ LOJİSTİK İLAÇ DEPOSUNDA GÖREV YAPMAK ÜZERE DEPREM BÖLGESİNDE

​​​​​​​Geçtiğimiz Pazartesi günü merkezi Kahraman Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki sarsıntı ile yerle bir olan ve binlerce

Geçtiğimiz Pazartesi günü merkezi Kahraman Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki sarsıntı ile yerle bir olan ve binlerce binanın yıkılmasına ve binlerce insanımızı kaybettiğimiz asrın depremine başkanı olduğu S.A.B.A.H. derneğinin 9 elemanı ve arama kurtarma deprem bölgesine gidip görev aldığı enkazdan 8 insanımızı sağ olarak kurtararak ekibi ile Akyazı’ya dönen İlhan Durgut bu defa eczacı olarak tekrar deprem bölgesine döndü.

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı Durgut Sakarya AFAD gönüllülerinin SAMANDAĞ’daki çalışmalarına katıldı. Başkan Durgut burada AFAD’ın Samandağ’daki Lojistik İlaç deposunda görev aldı ve S.A.B.A.H. Derneği üyesi Neriman Seçken’le birlikte ilaçları sınıflandırarak mini bir eczane oluşturdular ve bölgedeki depremzedelere hizmet etmeye başladı.

S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut’un bu bitip tükenmez bilmeyen enerjisi ile kendisini insanlığın hizmetine vermesi Akyazı’lılar tarafından taktirle karşılandı.