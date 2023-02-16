  • Anasayfa
  • Akyazı Güncel
  • S.A.B.A.H. DERNEĞİ BAŞKANI İLHAN DURGUT  BU DEFA AFAD’IN  SAMANDĞ’DA Kİ LOJİSTİK  İLAÇ DEPOSUNDA GÖREV YAPMAK ÜZERE DEPREM BÖLGESİNDE
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 16-02-2023 22:53   Güncelleme : 16-02-2023 23:08

S.A.B.A.H. DERNEĞİ BAŞKANI İLHAN DURGUT  BU DEFA AFAD’IN  SAMANDĞ’DA Kİ LOJİSTİK  İLAÇ DEPOSUNDA GÖREV YAPMAK ÜZERE DEPREM BÖLGESİNDE

​​​​​​​Geçtiğimiz  Pazartesi günü merkezi Kahraman Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6  şiddetindeki sarsıntı ile  yerle bir olan ve binlerce

S.A.B.A.H. DERNEĞİ BAŞKANI İLHAN DURGUT  BU DEFA AFAD’IN  SAMANDĞ’DA Kİ LOJİSTİK  İLAÇ DEPOSUNDA GÖREV YAPMAK ÜZERE DEPREM BÖLGESİNDE

Geçtiğimiz  Pazartesi günü merkezi Kahraman Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6  şiddetindeki sarsıntı ile  yerle bir olan ve binlerce binanın yıkılmasına ve binlerce insanımızı kaybettiğimiz asrın depremine başkanı olduğu S.A.B.A.H. derneğinin 9 elemanı ve arama kurtarma deprem bölgesine gidip görev aldığı enkazdan 8 insanımızı sağ  olarak kurtararak ekibi ile Akyazı’ya dönen İlhan Durgut bu defa eczacı olarak tekrar deprem bölgesine döndü.

S.A.B.A.H.  Derneği Başkanı Durgut Sakarya AFAD gönüllülerinin SAMANDAĞ’daki çalışmalarına katıldı. Başkan Durgut burada AFAD’ın Samandağ’daki Lojistik İlaç deposunda görev aldı ve S.A.B.A.H. Derneği üyesi Neriman Seçken’le birlikte ilaçları sınıflandırarak mini bir eczane oluşturdular ve bölgedeki depremzedelere hizmet etmeye başladı.

S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut’un bu bitip tükenmez bilmeyen enerjisi ile kendisini insanlığın hizmetine vermesi Akyazı’lılar tarafından taktirle karşılandı.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: