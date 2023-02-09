S.A.B.A.H ARAMA KURTARMA EKİBİMİZ ENKAZDA, ÇADIRLARDA, GIDA DAĞITIMINDA YORULMAKSIZIN ÇALIŞIYOR

S.A.B.A.H Derneği ekibi Eczacı İlhan Durgut’un başkanlığında gittiği deprem bölgesi Kahraman Maraş’ta arama kurtarma

S.A.B.A.H Derneği ekibi Eczacı İlhan Durgut’un başkanlığında gittiği deprem bölgesi Kahraman Maraş’ta arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bölgede Azerbaycan’dan gelen ekiple birlikte çalışan S.A.B.A.H ekibinde yer alan bayan üyelerden Yüksel Gümüş çadır kurum ekibinde, diğer bayan üye Neriman Seçken de bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin depremzedelere dağıtım ekibinde görev aldı.

S.A.B.A.H Derneği başkanı Eczacı İlhan Durgut, ekip olarak geldiğimiz deprem bölgesinde diğer ekiplerle birlikte bütün gücümüzle çalışıyoruz . Enkazdan canlı olarak çıkardığımız vatandaşlarımız bizlere yorgunluğumuzu unutturdu dedi ve yüzlerce sivil toplum gönüllü ekipleri sahada görev aldı ve büyük bir başarı gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Bu büyük deprem gösterdi ki böyle büyük afetlerin altından gönüllü sivil toplum örgütleri olmadan kalkılamaz. Beraberimdeki arkadaşlarıma da gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederim dedi.

İki ekip halinde bölgeye giden S.A.B.A.H. arama kurtarma ekibi şu isimlerden oluşuyor. İlhan Durgut, Hüseyin Demir, Yüksel Gümüş, Neriman Seçken, Ömer Soykan, Yusuf Aslan, Ebuzer çakmak, Yalçın Semih Kara, Emre Akgün, Muhammet Birkay ve Kadir Genç

S.A.B.A.H. Ekibinden Ömer Soykan ise başka bir gurupla Adıyamanda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.