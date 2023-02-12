S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA EKİBİMİZ  DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNDÜ

​​​​​​​Merkezi Akyazı’da , kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama, Arama kurtarma ekibimiz depremin ilk günü

Merkezi Akyazı’da , kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama, Arama kurtarma ekibimiz depremin ilk günü 2 ekip ve 2 araçla dittiği deprem bölgesinden görevini tamamlayarak bu gece geç saatlerde Akyazı’ya döndü.

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut başkanlığında Hüseyin Demir, Yüksel Gümüş, Yusuf Arslen, Kadir Genç, Ebuzer Çakmak, Yalçın Semih Kara, Muhammet Bilkay ve Emre Akgün’den oluşan arama kurtarma ekibini Dernek eğitim merkezinde dernek üyeleri alkışlar arasında karşıladı.

Kafile başkanı İlhan Durgut AFAD tarafından kendilerine Kahraman Maraş’ta görev verildiğini ve burada 8 katlı bir apartmanın enkazında Azerbaycan’dan gelen ekiple birlikte çalışarak sesini aldığımız insanları kurtarmak adına uyumadan ve dinlenmeden çalışarak 8 vatandaşımızı canlı olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. Öyle bir mutluluk ki kelimelerle anlatılması mümkün değil. Dedi. Başkan İlhan Durgut bu kadar geniş bir alana yayılan bu deprem sivil toplum örgütlerinin ne derece önemli olduğunu, afet bölgesine çalışmalara katılmak için yüzlerce sivil toplum örgütü kısa sürede gelerek kurtarmayı bekleyen insanları enkazdan çıkardıklarını söyledi. Daha önce Van ve Elazığ depremlerine de S.A.B.A.H. derneği olarak katıldıklarını belirten Durgut, toplumumuza afetlerle ilgili olarak eğitim verilmesinin öneminin altını çizdi.

S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut bu yolculuğumuzda bizlere 1 araç ve 4 elemanı ile destek veren Akyazı’da faaliyet gösteren ALİMEX firması yetkililerine, küçüğünden büyüğüne kadar bölgeye yardım yağdıran bu asil milletimize, S.A.B.A.H. ekibi arkadaşlarıma ve gecenin bu saatinde bizleri karşılayan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Dedi. Başkan Durgut ; ekibimizde görev alan tek bayan olan Yüksel Gümüş’e orada gösterdiği olağanüstü çalışmasından dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum dedi.

Daha sonra hep birlikte araçlarda beraberinde götürdükleri araç ve malzemenin sayımı yapılarak depodaki yerlerine yerleştirildi.