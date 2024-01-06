Saadet Partisinin Akyazı belediye başkan adayı  ŞEREF TAN

​​​​​​​Kamuoyuna resmi açıklama bu akşam saat 19.30 da yapılacak olan İlçe Divan toplantısında yapılacak.

Kamuoyuna resmi açıklama bu akşam saat 19.30 da yapılacak olan İlçe Divan toplantısında yapılacak.

Saadet Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı 31 Mart 2024 günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde eski ilçe başkanı ve iş insanı Şeref Tan’ın Belediye başkan adayı olması yönünde karar aldı.

Alınan bu karar bu akşam (6 Ocak 2024 C.tesi) saat 19.30 da teşkilat binasında yapılacak olan ilçe divan toplantısında İlçe başkanı Bayram Balık tarafından kamuoyuna açıklanacak.

İlçe başkanı Bayram Balık, belediye başkanlığı konusunda muhalefet partileri ile sürdürdükleri görüşmelerin bir sonuç vermemesi üzerine yapılacak olan seçime kendi adayları ile girme kararı aldıklarını söyledi ve Saadet Partisi Akyazı teşkilatının kapıların herkes için ardına kadar açıktır dedi.