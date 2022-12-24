SAADET PARTİSİ Genel İdare Kurulu üyesi Çalışkan  “Cumhurbaşkanı adayımız Ocak sonu açıklanır “

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve gelirken “ Bütün komşularımızla dost olacağız” demişti. Bugün geldiğimiz noktada bütün komşularımızla “düşman” olduk diye Çalışkan,

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan “Halkla buluşma projesi” kapsamında Akyazı’ya geldi ve Partisinin İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen STK başkanları ve basının da katıldığı kahvaltılı toplantıya katıldı ve toplantıda yaptığı konuşmada da önemli açıklamalarda bulundu.

Neden Millet İttifakı

Gittiğim her yerde bana “ Neden Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı” diye soruyorlar. Söyleyeyim; Cumhur ittifakı bize “ Size üç milletvekili kontenjanı. Üçünü de biz belirleyeceğiz. Siz başka hiçbir işe karışmayacaksınız ve tabelanızı indirip bize katılacaksınız” dediler. Dilenciye sadaka verir gibi bir tutum sergilediler. Böyle bir şey olur mu? Bizim 50 yıllık siyasi bir geçmişimiz var. Biz bugüne kadar kimseye eğilip bükülmedik. Bundan sonra da eğilip bükülmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yoldan emin adımlarla yürüyoruz dedik ve o teklifi kabul etmedik ve o gün itibarıyla da Millet İttifakı ile birlikte hareket ediyoruz.

Yeni sistem bize göre değil

Şu anda yürütülmekte olan Cumhurbaşkanlığı sistemi bize göre değil. Bir kişinin ağzına bakılıyor. İstişarenin, danışmanın olmadığı yerde doğru sonuçlar çıkmaz. Bunu hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. O nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız diyen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan biz parti olarak daima iyiliğin ve kalkınmanın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz dedi.

Ak Parti iktidarında iyi şeylerde oldu. Asla inkar etmeyiz. Ancak iyisi ile kötüsünü tartıya çıkardığımızda kötünün ağır bastığını da söylemeliyiz. Bugün her şey eskiye göre daha kötü. Ekonomi kötü. Milletin büyük çoğunluğu geçinmekte zorlanıyor. Gıdaya erişim çok zor. Tarım, Esnaf ve Küçük Sanayici battı. Kendi kendine yeten bir Türkiye’den her şeyi ithal eder hale gelen bir Türkiye’ye haline geldik. Bunlar hükümetin hanesine eksi yazılan ilk aklıma gelen konular diyen Çalışkan, köyden şehre göç artık tersine döndüyse söylenecek fazla da söz yoktur. Saadet Partisi olarak biz hem maddi hem de manevi olarak kalkınmış bir Türkiye istiyoruz dedi.

Sınırlarımız kevgire döndü

Türkiye olarak sınırlarımızı koruyamıyoruz. İsteyen istediği gibi kimseye sormadan ülkemize girip çıkıyor. Hükümetin bu duruma mutlak surette el koyması ve sınır güvenliğimizi tesis etmesi şarttır. Aksi halde istediğimiz rahatı ve huzuru bulmakta çok zorlanırız diye Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, terörle yapılan mücadele için de “ Terörü bitirmek istiyorsak, kaynağına inmemiz v e o kaynağı kurutmamız lazım.” Açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesine parti olarak karşıyız

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, İstanbul sözleşmesini bu hükümet imzalayıp yürürlüğe koydu. Sonra da “çıktık” dedi. Saadet Partisi olarak kadın haklarının yanındayız. Bizim karşı olduğumuz husus İstanbul sözleşmesinin getirdiği olumsuzluklardır. İşte biz bu olumsuzluklara karşıyız. Bizim isteğimiz manevi varlıklarımızın zedelenmemesi, ailelerin bölünmemesidir dedi.

Komşularımızla düşman oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve gelirken “ Bütün komşularımızla dost olacağız” demişti. Bugün geldiğimiz noktada bütün komşularımızla “düşman” olduk diye Çalışkan, bugün yaptıklarının yanlışlığını görüp düşman ilan ettikleri ile tekrar dost olmak için gayret gösteriyorlar dedi.

Mülteci meselesi

İlk zamanlarda mülteci konusuna insani bir davranış olarak bakıyorduk. Bugün ise Ülkemizde 10 milyondan fazla mülteci var. Türkiye adeta bir toplama kampı haline dönüştü. Bu kadar yoğunlukta mülteciye bizim ülkemiz tek başına bakamaz. Amerika ve Avrupa Birliği Ülkeleri istedi diye açtığımız sınırları artık kapatamama gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Aslında bu bir Amerika ve Avrupa Ülkelerinin bir türlü akıllarından çıkaramadığı ve hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştığı “Bir büyük Ortadoğu” ve İsrail’in bölgede daha rahat hareket etmesini temin etmeye yönelik bir projedir. Suriye savaşı da bu projenin bir parçasıdır diye Çalışkan, artık Uyanmamız ve adımlarımızı hiçbir oyuna gelmeden Türkiye’nin lehine olacak şekilde atmalıyız dedi.

Millet İttifakı adayı Ocak ayında açıklar

Türkiye 2023 yılında çok önemli bir seçime gidiyor. Bu seçim geçmiş seçimlerden çok farklı bir seçim olacak. Şu anda Türkiye ikiye ayrışmış durumda. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı. Biz ikinci gruptayız diyen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan herkes Millet İttifakının adayını merak ediyor. İttifak ortağı genel başkanlar adaylarını en geç Ocak 2023 ayı sonlarına doğru açıklayacaktır. Dediğim gibi bu seçim tarihi bir seçim olacaktır dedi ve seçimi kazanmak zorundayız diyerek açıklamalarını tamamladı.

Saadet Partisi İlçe başkanı Bayram Balık ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı, Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’ın misafir olarak katıldığı toplantıya STK başkanları ile basın katıldı. Düzenlenen toplantı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Süt Birliği başkanı Hüseyin Kurt ve iş insanı Aygün Yılmaz’ın sorduğu sorulara Çalışkan’ın cevap vermesiyle son buldu.

Saadet Partisi İlçe başkanı Bayram Balık, Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’la birlikte çarşı esnafını gezeceklerini, akşamleyin de İlçe binasında divan toplantısını yapacaklarını ve toplantı sonrasında da misafirlerini yolcu edeceklerini söyledi.