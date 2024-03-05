Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı Tan“Taklitlerimizden sakının”

​​​​​​​Partilerdeki seçim atmosferi içine girilmesi ile başlayan çalışmalar, seçim günü yaklaştıkça, daha fazla vatandaşla buluşmaya, daha fazla mahalle gezileri yapmaya, daha fazla el sıkma ve kucaklaşmaya doğru hızlandı.

Partilerdeki seçim atmosferi içine girilmesi ile başlayan çalışmalar, seçim günü yaklaştıkça, daha fazla vatandaşla buluşmaya, daha fazla mahalle gezileri yapmaya, daha fazla el sıkma ve kucaklaşmaya doğru hızlandı.

Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan, seçim çalışmalarında arı gibi çalışması, temposunu hiç düşürmemesi, vatandaşla sürekli yakın temas içinde olması dikkatleri üzerinde topluyor.

Dünü gündüz vakti çarşı içindeki esnafı ziyaretle, akşamı da Taşburun Mahalle sakinleri ile geçiren Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan, gittiği yerlerde yaptığı konuşmalarla da dikkat çekiyor.

Şeref Tan, 25 yıldan beri Akyazı’yı yönetenler var olan problemleri çözemeyip bugünlere taşıdılar. Akyazılılara “Bugün gerçek belediyeciliği ancak biz yaparız” diye karşınıza çıkanlara asla inanmayın ve oy vermeyin. Onlara “25 yıldan beri neredeydiniz” diye sormayı unutmayın diye seslendi.

Onların 25 yıllık süre içinde Akyazı’yı ne hale getirdiklerini bugün hepimiz çok net olarak görüyoruz. Onların 25 yılda yapamadıklarını Allah’ın izniyle biz 5 yılda yapmanın sözünü şimdiden veriyoruz diyen Şeref Tan, gösterdikleri teveccüh için Akyazılılara teşekkür etti ve “taklitlerimizden sakının” diye de uyardı.