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Akyazı Güncel

RÜZGAR YIKTI GEÇTİ

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RÜZGAR YIKTI GEÇTİ

​​​​​​​Akyazı’da 3 gündür devam eden rüzgar etkisini her tarafı yıktı geçti. Yurt genelinde etkisini sürdüren Fırtına Akyazı’da da etkili oldu,3 gündür süren ve bu gece etkisini artıran rüzgar nedeniyle vabı evlerin çatısı uçtu,

Akyazı’da 3 gündür devam eden rüzgar etkisini her tarafı yıktı geçti. Yurt genelinde etkisini sürdüren Fırtına Akyazı’da da etkili oldu,3 gündür süren ve bu gece etkisini artıran rüzgar nedeniyle vabı evlerin çatısı uçtu, Ağaçlar kökünden sökülürken Elektrik direklerinde de hasar meydana geldi. Kuzuluk Mahallesinde bulunan İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatısında hasar meydana geldi. İlçe genelinde gece saatlerinde Elektrikler kesildi, Sedaş ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu saatlerdir Elektriksiz kalan bölgelere enerji verildi. Rüzgarın etkisiyle Ballıkaya Mahallesinde Elektrik direği adeta ikiye katlandı