Rüstem Keleş ziyaret etti

Sakarya SASKİ Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve halen Kahraman Maraş B.Ş. Belediyesi Genel Sekreterliği ve başkan yardımcılığını görevini sürdüren, Mart 2024 de yapılacak olan

Sakarya SASKİ Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve halen Kahraman Maraş B.Ş. Belediyesi Genel Sekreterliği ve başkan yardımcılığını görevini sürdüren, Mart 2024 de yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Sakarya B.Ş. Belediyesi başkanlığı için aday adayı olan Rüstem Keleş, Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette Sakarya ve Sakarya’nın sorunları ile çözümü konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk diyen Küçük Sanayi Sitesi Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı, Keleş’e ziyareti için teşekkür ettiklerini ve kendisine başarı dileğinde bulunduklarını söyledi.

Rüstem Keleş, Küçük Sanayi Sitesi ve İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaptıktan sonra Akyazı’da ayrıldı.