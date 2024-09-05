RIDVAN DİLBERDEN BABA’INA SON GÖREV

​​​​​​​Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden iş adamı Rıdvan Dilber’in babası, AKBELDE AŞ Genel Müdürü Feyzi Bora ve Süreyya Babiloğlu’nun Kayınpederleri İsviçre’den emekli gurbetçi Feyzi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden iş adamı Rıdvan Dilber’in babası, AKBELDE AŞ Genel Müdürü Feyzi Bora ve Süreyya Babiloğlu’nun Kayınpederleri İsviçre’den emekli gurbetçi Feyzi Dilber için 3. Gün okuması yapıldı.

Baba Feyzi Dilber’in evlatları tarafından yapılan son görev için okumaya oldukça kalabalık bir cemaat katıldı.

Okuma sonunda yapılan dualar Merhum Feyzi Dilber ve bir ay önce hayatını kaybetmiş olan eşinin ruhuna bağışlandı.

Okumaya katılan cemaate ikramda da bulunan Merhum Feyzi Dilber’in yakınları okumaya katılan sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.