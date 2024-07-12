RENÇBER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Mehmet Rençber’in oğlu, Merhum İbrahim Rençber’in kardeşi, Sedat ve Ekrem Rençber’in Babaları, Samet, Semih ve İlkay Rençber’in

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Mehmet Rençber’in oğlu, Merhum İbrahim Rençber’in kardeşi, Sedat ve Ekrem Rençber’in Babaları, Samet, Semih ve İlkay Rençber’in dedeleri, Cahid Dizdaroğlu, Candan Bilgiç, Süleyman Öztürk ün kayınpederleri, Belediye Zabıta Personeli Adnan Rençber’in Amcası, Cumhuriyet mahallesi eski muhtarı Osman Özdağ’ın dayısı Yusuf Rençber vefat etti.

Merhum Yusuf Rençber’in cenazesi Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Cami‘de kılınan Cuma namazını müteakip Yuvalak mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu :Ekrem Rençber : 0533 964 86 81