Recep İltaş için okuma yapıldı

Ceylan yazıhanesi otobüs işletmesi sahibi olan ve 40 gün önce vefat eden merhum Recep İltaş için Kuzuluk Şose Mahallesi

Ceylan yazıhanesi otobüs işletmesi sahibi olan ve 40 gün önce vefat eden merhum Recep İltaş için Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez caminde okuma yapıldı ve okumaya katılanlara da iftar yemeği verildi.

Emekli din görevlileri Yunus Atmaca, Enver Koşar, Mustafa Asan ve Ömer Aydın tarafından okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler, okumaya katılan kalabalık cemaat tarafından huşu içinde dinlendi. Okuma, emekli din görevlisi Mustafa Asan tarafından yapılan dua ve yenilen iftar yemeği ile son buldu.

Merhum Recep İltaş’ın Ada Postası Genel Yayın yönetmeni olan oğlu gazeteci Taner İltaş, okuma ve iftar sonrası yaptığı açıklamada, davetlerine katılanlara teşekkür etti.