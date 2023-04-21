RAMAZAN BAYRAMI TEKBİRLERLE BAŞLADI

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın sona ermesi ile Bayrama ulaşan İslam alemi bayramı kutlamak üzere ilk olarak bayram namazında bir araya geldi.

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın sona ermesi ile Bayrama ulaşan İslam alemi bayramı kutlamak üzere ilk olarak bayram namazında bir araya geldi.

İlçemiz Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camideki Bayram Namazı öncesi Emekli Müezzin Mustafa Asan’ın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramının anlam ve önemini içeren vaazi ile başlayan ve İmam Metin Kolay’ın kıldırdığı, ardından tekbirlerle okunan hutbe ile tamamlanan bayram namazı sonrası ilk bayramlaşma cami cemaatinin İmamla ve birbirleri ile bayramlaşarak başladı.

Protokolün bayramlaşması ise saat 10.00 da Alparslan Türkeş parkı tesislerinde olacak, protokol daha sonra bazı ziyaretlerde bulunarak buralardaki görevlilerle bayramlaşacak.