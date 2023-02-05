RAKİBİNİ HAFİFE ALAN ASAKYAZISPOR HAKEM KURBANI 1-1

​​​​​​​Evinde konuk ettiği Yeşilyurt Belde takımını konuk eden As Akyazıspor ligin alt sıralarında yer alan rakibini hafife alarak

Evinde konuk ettiği Yeşilyurt Belde takımını konuk eden As Akyazıspor ligin alt sıralarında yer alan rakibini hafife alarak as oyuncularından yoksun bir şekilde sahaya çıkınca sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Karşısında sert bir takım bulan takımımız rakip kalede gol ararken ummadığı bir anda kalesinde golü gördü. Dakika 26 0-1

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya as kadrodan 4 oyuncuyu alarak başlayan As Akyazı istediği gol ve golleri bulmak için rakip kaleye yüklendi. Ancak gününde olan Yeşilyurt kalecisi Tufan’ı geçemedi.

Maçın hakemi kararları ile tartışıldığı oyunda her iki takım oyuncularını çileden çıkardı. Bu nedenle itirazlar dolayısı ile oyun sık sık durdu.

As Akyazı 85. Dakikada bir penaltı kazandı. Penaltıyı Enes Kullandı. Kaleci penaltıyı kurtardı. Vuruştan önce çigi dışına çıkan kaleci Yan hakemin uyarısı ile penaltı tekrarlandı. Penaltıyı Yine Enes Kullandı. Top bir köşeye kaleci diğer köşeye gidince As Akyazı beraberlik golünü atmış oldu. 1-1

Bu dakikadan sonra As Akyazısporun baskısı sonuç vermedi. Oyun 1-1 sona erdi.

ASAKYAZISPOR -1

YEŞİLYURT BELDE -1

HAKEMLER: 1- Murat Bay * 2-Sedat Yılmaz ** 3- Furkan Alayıldız **

ASAKYAZISPOR: Kadir *** Hasan ** Eray** Anıl *** Veysel** (A.Mirza **) Ogün** Yağız ** (Efendi**) Mert** S.Kerem** (Enes**) Görkem** ( Muhammet**) Sinan **

ANTRENÖR: İbrahim Altuntaş

YEŞİLYURT BELDE: Tufan *** Muhammet*** Duhan ** Erkan *** Yunus** Efe*** Recep** (Samet**) Kadir** Bedirhan*** ( Muhammet**) Ömer** Enes** (Batuhan**)

ANTRENÖR: Vafap Ay

GOLLER: Dk.26 Bedirhan ( Yeşilyurt Belde) Dk. 85. Enes (Penaltı) (As Akyazıspor)