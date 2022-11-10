PTT SOKAKTA HERGÜN AYNI MANZARA

​​​​​​​Akyazı’nın bazı cadde ve sokaklarında olduğu gibi PTT Sokakta trafik akışı bakımından sıkıntılı yerlerden biri.

Akyazı’nın bazı cadde ve sokaklarında olduğu gibi PTT Sokakta trafik akışı bakımından sıkıntılı yerlerden biri. Bu sokakta yaşanmakta olan trafik sıkışıklığı maalesef uzun zamandan beri bir türlü giderilemiyor. Çoğu zaman da bu sokakta trafik durma noktasına geliyor ve özellikle de sürücüler bir hayli güç anlar yaşıyor.

Bu sokak dar ama trafik bakımından bir hayli yoğun. Kuzuluk, Taşburun, Küçücek minübüsleri de bu sokağı kullanarak giderler ve gelirler.

Her geçen gün yoğunlaşan ve bir önceki günden daha fazla aracın geçmeye başladığı görülen bu sokakta yolun darlığının yanı sıra bir başka sıkıntıda yolun darlığına rağmen her iki tarafa araçların park ediyor olmasıdır.

Bu durumdan bir hayli sıkıntılı olan bu yolu kullanan araç sürücüleri, İlçe Trafik Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğüne “Bu yolda gereken önlemleri alın. Sağlı sollu araç parkını engelleyin ve bu yolda trafiğin akışını hızlandırın” çağrısı yapıyorlar.

Sürücülerin bu çağrısı bakalım karşılık bulacak mı? yoksa bu sıkıntı bu sıkışıklık devam mı edecek. ? Bekleyip görmek lazım.