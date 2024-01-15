PROF. DR. YUSUF KAPLAN’DAN GAZZE DERSLERİ

Akyazı İlçe müftülüğü Gazze dersleri konulu konferans düzenledi. Konferansın konuğu konuğu Gazeteci Yazar Profesör Doktor Yusuf Kaplan’dı.

Akyazı İlçe müftülüğü Gazze dersleri konulu konferans düzenledi.

Konferansın konuğu konuğu Gazeteci Yazar Profesör Doktor Yusuf Kaplan’dı.

Program Akyazı Anadolu kız İmam Hatip lisesi konferans salonunda icra edildi. Program topağaç Mahallesi Kur'an kursu yöneticisi Bahattin atmaca'nın kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe müftüsü Kamil Özcan demir'in selamlama konuşmasının ardından profesör doktor Yusuf kaplan'ın Gazze dersleri adlı konferansına geçild. Kaplan’ın bir saat boyunca vermiş olduğu konferansını yoğun bir kalabalık pür dikkat dinledi.

Konferansın tamamlanmasının ardından ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir günün anısına Kaplan'a tablo taktiminde bulundular.